На мемориале «Жидилов Бор» создают инфраструктуру для «Огня памяти»

20:59, 15 июля 2026, ПАИ

На воинском мемориале «Жидилов Бор» в Псковском округе выполнены работы по созданию инфраструктуры для «Огня памяти». Специалисты установили кольцо под горелку и проложили газоподводящую трубу, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Благоустройство мемориала проходит в рамках первого этапа работ.

Работы ведутся при содействии компании «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков». Помимо монтажа газовой инфраструктуры, подрядчик выполняет общестроительные работы: отсыпан грунт, проведена планировка территории, начато устройство дорожки и ступенек. Также стартовал демонтаж надгробных плит — их отреставрируют и вернут на место.

«Несмотря на проводимые работы по благоустройству, 27 июля, в день освобождения Псковского района от немецко‑фашистских захватчиков, на мемориале состоится торжественный митинг. Мы воздадим все полагающиеся почести и поклонимся памяти солдат‑освободителей», – отметила Наталья Фёдорова.