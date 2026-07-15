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Общество

Госавтоинспекция проверила более 200 машин в Пскове на соблюдение правил перевозки детей

Профилактический рейд, направленный на повышение безопасности детей и снижение уровня детского травматизма, провели в Пскове сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову совместно с представителями Всероссийского общества автомобилистов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Особое внимание было уделено соблюдению требований ПДД при перевозке маленьких пассажиров. Инспекторы проверили 212 транспортных средств. В отношении правонарушителей составили 54 административных материала, в том числе три за перевозку детей без специальных удерживающих устройств.

В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с водителями, а представители Всероссийского общества автомобилистов вручали родителям тематические памятки о правилах безопасной перевозки детей.

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