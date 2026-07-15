Духову Гору в Опочецком округе посетили псковские депутаты

21:40, 15 июля 2026, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин, а также депутаты Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и Виктор Антонов посетили Духову Гору в Опочецком округе.

Весной 2024 года деревянная часовня Святого Духа, располагавшаяся на горе, сгорела. Однако благодаря совместным усилиям священнослужителей, благотворителей и неравнодушных жителей святыню удалось восстановить и вновь освятить на историческом месте. Сейчас её двери снова открыты для посетителей.

«Круглый год сюда приезжают паломники из разных уголков Псковщины – помолиться, попросить об исцелении, помочь трудом. И во время нашего визита на горе было много людей. Это лучше любых слов показывает, насколько дорого им это место», – отметил Александр Козловский в своём канале в MAX.

Он также добавил, что значительный вклад в благоустройство территории вносят активисты ТОС «Истоки». Ранее они установили у подножия горы деревянную беседку и оборудовали колонку с водой.

«После пожара Духова Гора вновь ожила. Особенно ценно видеть, как вера, забота и общий труд помогают сохранить это место для будущих поколений», – отметил Александр Козловский.