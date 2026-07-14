Лекцию о традиционных религиях провели для сотрудников псковского УФСИН

10:23, 14 июля 2026, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области для сотрудников ведомства провели лекцию, посвящённую традиционным религиям России и вопросам межконфессионального согласия, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Занятие провела проректор по инновационной деятельности Псковского государственного университета, региональный координатор Российского общества «Знание» в сфере образования, кандидат исторических наук Екатерина Гончарова.

В ходе лекции она рассказала об истории и значении традиционных религий в становлении российской государственности и культуры, уделив внимание православию, исламу, буддизму и иудаизму как важной части исторического наследия народов страны.

Отдельной темой встречи стало межконфессиональное взаимодействие и его роль в сохранении стабильности в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Участникам напомнили, что укрепление межнационального единства и противодействие фальсификации истории входят в число ключевых направлений просветительской деятельности Российского общества «Знание».

Во время встречи сотрудники УФСИН также обсудили с лектором практические вопросы межконфессионального взаимодействия в повседневной служебной деятельности. Подобные занятия проводятся в рамках реализации программ по профилактике экстремизма и терроризма, а также исполнения требований законодательства.