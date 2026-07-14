Невельский суд вынес приговор по делу о контрабанде табака на сумму более 3 млн рублей

11:18, 14 июля 2026, ПАИ

Штраф в размере 400 000 рублей назначили за контрабанду табачных изделий в крупном размере через границу России с Белоруссией. Приговор вынес Невельский районный суд. Об этом сообщается в официальном канале судов Псковской области на платформе MAX.

Суд установил, что 27 января 2026 года мужчина на автомобиле пересёк границу с Белоруссией, перевозя 20 999 пачек табачных изделий на сумму более трёх миллионов рублей, где его и остановили сотрудники таможенных органов.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ. С учётом характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, смягчающих обстоятельств и влияния наказания на исправление ему назначили штраф в размере 400 000 рублей.

После вступления приговора в силу табачную продукцию уничтожат.