Обвиняемого в краже мужчину разыскивают в Псковской области

11:22, 14 июля 2026, ПАИ

В Псковской области продолжают разыскивать 54-летнего Сергея Парфенюка, обвиняемого в краже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Расследование уголовного дела ведёт следственный отдел ОМВД России по Псковскому району. Установлено, что фигурант скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем его местонахождение в настоящее время не известно.

Жителей региона, располагающих какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно проинформировать ОМВД России по Псковскому району. Контактные телефоны: 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05. Также принимаются звонки по номерам 102 и 112.

Напомним, также сотрудники полиции разыскивают 30-летнего жителя Пскова, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем дорожно-транспортное происшествие.