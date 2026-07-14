Герой, которого не удалось вычеркнуть. Памяти Арнольда Мери

14:40, 14 июля 2026, ПАИ

17 июля 1941 года под Порховом молодой политрук, истекая кровью, удержал батальон под огнём. Спустя шесть с лишним десятилетий того же человека – уже 88-летнего старика – в независимой Эстонии пытались посадить на скамью подсудимых. История Арнольда Константиновича Мери – это не только военная биография. Это рассказ о том, как хрупка и как упряма бывает историческая память.

Международная семья

Арнольд Константинович Мери родился 1 июля 1919 года в Таллине в семье служащего. Его отец Константин Оттович Мери был эстонцем, мать Ольга Фёдоровна, урождённая Дарендорф, – обрусевшей немкой.

Детство у будущего героя было совсем не эстонским. С 1926 года семья Мери жила в Югославии: отец подрабатывал поваром, мать – прислугой. Там Арнольд окончил русскую начальную школу и православную русско-сербскую гимназию. Только в 1938 году семья вернулась на родину, а через год Арнольда призвали в эстонскую армию.

После присоединения Эстонии к СССР молодого комсомольца избирают в горком комсомола Таллина и поручают ему создавать комсомольские организации в армии. Когда эстонская армия была преобразована в 22-й стрелковый корпус, Мери назначили заместителем политрука радиороты 415-го отдельного батальона связи.

Стоять до последнего

На фронтах Великой Отечественной войны Арнольд Мери был с конца июня 1941 года. Свой первый бой он принял на Псковской земле – в районе города Порхова.

Когда начались бои с нацистскими войсками, Мери в составе 22-го Эстонского территориального стрелкового корпуса участвовал в сражениях под Порховом в Псковской области. Обстановка была крайне тяжёлой: противник превосходил советские части и по численности, и по вооружению, и по подготовке. В начале июля 1941 года Арнольд Константинович оказался в окружении, однако сумел прорваться и вернуться к своим. Тем временем корпус продолжал отступление – удерживать позиции уже не хватало сил.

Подразделения вышли к восточному берегу реки Шелони и начали готовиться к обороне, но неожиданно получили приказ перейти в наступление. 17 июля измотанные бойцы вступили в бой, однако выбить противника не удалось: немецкие части успели укрепиться. Более того, они сами перешли в контрнаступление, форсировали Шелонь и направились к шоссе Порхов – Дно.

Среди советских солдат началась паника: стало ясно, что сдержать противника крайне сложно. Люди покидали окопы. В этот критический момент Мери проявил себя как лидер – он сумел остановить бегущих и убедить их вернуться в бой. Воодушевлённые его словами бойцы заняли позиции и приняли сражение. Завязался ожесточённый бой. Мери получил два осколочных ранения, но остался в строю. В итоге советским частям удалось остановить продвижение противника и сорвать его планы.

Сохранилось и собственное воспоминание ветерана об этих днях. «Фашисты прорвались к штабу фронта. Он, возглавив группу связистов, организовал оборону. Был ранен, остался в строю. Все атаки немцев были отбиты», – говорится в его биографическом интервью.

Героическое поведение Мери не осталось незамеченным. В августе 1941 года ему присвоили звание Героя Советского Союза и вручили медаль «Золотая Звезда». Так Арнольд Константинович стал первым эстонцем, получившим столь высокую награду. За свою жизнь Мери был награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и другими наградами.

После излечения Мери учился в Московском военно-инженерном училище. Узнав о формировании эстонских воинских частей, подал рапорт о переводе в них – был комсоргом стрелкового полка 249-й Эстонской стрелковой дивизии, а с осени 1942 года и до конца войны – помощником начальника политотдела 8-го Эстонского стрелкового корпуса по комсомольской работе.

После войны: справедливость и несправедливость

В июне 1945 года Мери демобилизовали и направили на родину. Его избрали первым секретарём ЦК комсомола Эстонии – на этом посту он работал с 1945 по 1949 год. В 1949-м поступил в Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б) и тогда же был направлен на остров Хийумаа в качестве партийного уполномоченного для проведения депортаций. Именно этот эпизод спустя почти 60 лет обернётся для него уголовным делом.

В 1951 году по доносу его исключили из ВПШ за то, что просил пересмотреть дела ряда ссыльных эстонцев. Известно и ещё одно любопытное свидетельство: о возвращении семьи будущего президента Эстонии Леннарта Мери из сибирской ссылки якобы ходатайствовал именно Арнольд Мери, написавший письмо лично Лаврентию Берии, – «за что и поплатился партбилетом».

5 августа 1952 года указом Президиума Верховного Совета СССР Арнольда Мери лишили звания Героя Советского Союза и всех государственных наград. Он вернулся с семьёй в Эстонию, работал столяром, а затем перебрался в Горно-Алтайск.

Справедливость, пусть и запоздалая, восторжествовала после XX съезда КПСС: в 1956 году Мери реабилитировали, вернули звание Героя. Он закончил ВПШ и работал преподавателем политэкономии в Горно-Алтайском педагогическом институте, а с 1960 года вернулся в Эстонию, где занимал руководящие должности – был первым заместителем министра просвещения ЭССР, депутатом Верховного Совета Эстонской ССР. В 1979 году возглавил президиум Эстонского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

На пенсию он вышел в 1989 году, но общественную работу не оставил – до самой смерти возглавлял Антифашистский комитет Эстонии.

«Нечистоплотная затея»: суд над стариком

В августе 2007 года прокуратура Эстонии возбудила против Арнольда Мери уголовное дело по обвинению в организации и участии в депортации жителей острова Хийумаа в марте 1949 года. По версии следствия, Мери лично отвечал за высылку 251 жителя острова; деяние квалифицировали как соучастие в геноциде.

Сам ветеран вину категорически отрицал. Его позиция была иной: его миссией на Хийумаа было лишь наблюдение за соблюдением законности при депортации и пресечение злоупотреблений. Дело он называл политической провокацией, цель которой – спровоцировать конфликт между Эстонией и Россией.

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест против процесса, назвав его «нечистоплотной затеей» и «постыдным судилищем».

Суд начался, когда Арнольду Мери было 88 лет, и до вынесения приговора дело так и не дошло.

«Это моя дань памяти тем, кто воевал рядом со мной»

Арнольд Мери умер 27 марта 2009 года в своём доме в Таллине от рака лёгких. Похоронен он на таллинском кладбище Лийва.

На следующий день после его смерти, 28 марта 2009 года, по указу президента России Арнольд Мери был посмертно награждён орденом Почёта. А 28 апреля 2009 года Пярнуский уездный суд прекратил уголовное дело в отношении Мери в связи с его смертью.

О звании Героя Советского Союза Мери высказывался с мудростью своих лет:

«Мне нечего бояться, я ни перед кем ни в чём не виноват. А Золотую Звезду я действительно сейчас ношу даже чаще, чем во времена Советского Союза… А сегодня я просто обязан носить свою награду. Это моя дань памяти тем, кто воевал рядом со мной. По-иному не умею!»

История Арнольда Мери – не просто биография героя войны. Это живой пример того, как болезненно и по-разному оценивается в Восточной Европе наследие Второй мировой. В нашей системе координат он – первый эстонец, Герой Советского Союза, защитник Порхова и Дно.

Фигура Арнольда Мери важна для сохранения исторической памяти. Его жизнь вмещает в себя всё: настоящий фронтовой подвиг, несправедливое лишение высшего звания, реабилитацию, многолетнюю общественную работу и в конце процесс, который невозможно воспринимать иначе как попытку свести счёты с прошлым через суд над 88-летним больным человеком.

Историческая память держится не на лозунгах. Она держится на документах и биографиях. На способности общества помнить сложные, неудобные судьбы без вычёркивания.