Малиновое безумие: 25 литров спелой ягоды набрали жители Псковской области
Малину собирают в лесах Псковской области. Фотографиями находок любители тихой охоты делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» и на своих личных страницах в соцсети «ВКонтакте».
«Моё малиновое безумие продолжается – никак не могу остановиться собирать любимую лесную малину! Сегодня 25 литров на двоих», – написала Юлия Алексеева-Романова.
Жительница Псковской области также поделилась, что при одном из сборов малины рядом бродил медведь. В комментариях сообщества ей посоветовали быть осторожнее с хозяином леса. «Мы ходим на одной стороне делянки, а мишка – на другой, ближе к лесу, и никто никому не мешает», – успокоила она.
Ранее сообщалось, что в регионе собирают болотный янтарь с несравненным вкусом.
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