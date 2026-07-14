Малиновое безумие: 25 литров спелой ягоды набрали жители Псковской области

15:13, 14 июля 2026, ПАИ

Малину собирают в лесах Псковской области. Фотографиями находок любители тихой охоты делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» и на своих личных страницах в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова





«Моё малиновое безумие продолжается – никак не могу остановиться собирать любимую лесную малину! Сегодня 25 литров на двоих», – написала Юлия Алексеева-Романова.

Жительница Псковской области также поделилась, что при одном из сборов малины рядом бродил медведь. В комментариях сообщества ей посоветовали быть осторожнее с хозяином леса. «Мы ходим на одной стороне делянки, а мишка – на другой, ближе к лесу, и никто никому не мешает», – успокоила она.

Ранее сообщалось, что в регионе собирают болотный янтарь с несравненным вкусом.