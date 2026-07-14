Перинатальный центр разъяснил, когда будущим мамам нельзя летать самолётом

12:53, 14 июля 2026, ПАИ

Рекомендации для беременных по авиаперелётам в период сезона отпусков опубликовал Псковский перинатальный центр в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Так, будущим мамам при неосложнённой беременности полёты разрешены до 36-й недели при одноплодной беременности и до 32-й недели – при многоплодной.

Оптимальным временем для путешествий специалисты считают период с 14-й по 28-ю неделю, когда токсикоз отступает, а самочувствие наиболее стабильное. Строгими противопоказаниями к перелётам являются преэклампсия, угроза преждевременных родов, кровянистые выделения, отслойка или предлежание плаценты, истмико-цервикальная недостаточность, излитие околоплодных вод, тяжёлая анемия с гемоглобином ниже 70 г/л, подозрение на внематочную беременность и задержка роста плода.

Уровень фонового излучения в самолёте незначителен и не представляет опасности, отметили в центре. Для комфортного перелёта врачи советуют пить больше воды, использовать компрессионные чулки первой степени компрессии, каждые 60–80 минут вставать и прохаживаться по салону, а также выбирать свободную одежду.

С 28-й недели авиакомпании рекомендуют иметь справку от врача. При этом с 32–34 недель при одноплодной беременности и с 32-й недели при многоплодной справка становится обязательной. После 36-й недели и 32-й недели соответственно большинство перевозчиков отказывают в посадке. Перед покупкой билетов будущим мамам рекомендовано проконсультироваться с акушером-гинекологом.

«Берегите себя и своего будущего малыша. Пусть ваш отпуск запомнится только теплом и позитивными эмоциями! Если остались сомнения или индивидуальные вопросы по здоровью – обязательно проконсультируйтесь со своим акушером-гинекологом до покупки билетов», – отметили в перинатальном центре.