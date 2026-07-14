Ветеран СВО Андрей Ключко подал документы для участия в выборах в Заксобрание Псковской области

13:31, 14 июля 2026, ПАИ

Пакет документов для участия в выборах в Законодательное Собрание Псковской области подал ветеран СВО, сотрудник псковского филиала центра «Воин», выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко. Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Документы Ключко подал в территориальную избирательную комиссию Псковского муниципального округа по одномандатному избирательному округу № 7 от партии «Единая Россия».

Андрей Ключко является выпускником региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». В период обучения по этой программе он проходил стажировку в региональном парламенте, где его куратором выступал председатель Законодательного Собрания Александр Котов.

Ранее в территориальную избирательную комиссию Дновского муниципального округа подал документы главврач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер. В ТИК Пскова свои документы для выдвижения в депутаты Законодательного Собрания Псковской области представили заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин и председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

Напомним, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.