В Псковской области стартует приём заявок на хореографический фестиваль‑конкурс имени Максимова

22:25, 14 июля 2026, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества открывает приём анкет‑заявок на I заочно‑отборочный тур областного фестиваля‑конкурса хореографического искусства имени В. К. Максимова, сообщили ПАИ в Псковском центре народного творчества.

Подать заявку можно с 1 августа по 1 октября 2026 года.

В этом году фестиваль‑конкурс посвящён Году единства народов России.

К участию приглашаются отдельные исполнители и коллективы любой ведомственной принадлежности и уровня подготовки. Конкурс пройдёт в двух категориях:

категория «А» – конкурсанты, получающие хореографическое образование (учащиеся колледжей и детских школ искусств), а также заслуженные коллектив;

категория «В» – конкурсанты‑любители: творческие хореографические коллективы культурно‑досуговых учреждений, народные и образцовые коллективы.

Участники смогут выступить в следующих номинациях: народный танец, стилизация народно‑сценического танца, эстрадный танец, бальный танец, современный танец, классический танец, нео‑классика или деми‑классика, уличный танец, спортивный танец.