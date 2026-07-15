Как собрать летнюю аптечку для ребёнка, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

07:12, 15 июля 2026, ПАИ

Лето – время, когда с детьми случается всё: укусы насекомых, ссадины на детских площадках, пищевое отравление на пикнике, солнечные ожоги или аллергические реакции на новую еду или цветение. Почему летняя аптечка особенная? Что обязательно необходимо положить в аптечку? Об этом пойдёт речь в новом выпуске проекта «Радио Дача» (101.5 FM) под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

В новом выпуске программы расскажут, что входит в обязательный минимум лекарств, которые всегда должны быть под рукой, как правильно собрать аптечку в дорогу и где хранить препараты.. Не пропустите полезные советы для каждой семьи.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.