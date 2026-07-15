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Общество

В Псковской области увеличили лимиты отпуска бензина для водителей

Лимиты отпуска бензина для водителей увеличили в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MАХ.

Фото: ПАИ

«С сегодняшнего дня «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз» увеличили лимиты отпуска топлива в одни руки до 30 литров», - отметил он.

При этом по прежнему наиболее остро стоит вопрос с 95-м бензином, он отсутствует во многих районах, в Пскове его запасы также существенно сокращаются, добавил глава региона. «С 92-м ситуация чуть лучше, но в некоторых муниципалитетах его тоже очень быстро разбирают, например, в Палкино и Красногородске он закончился уже к 9 утра», - отметил губернатор.

По его словам, топливные компании подтверждают, что отгрузки происходят ежедневно, но бензин быстро разбирают. «В настоящий момент работаем над увеличением поставок 95-го бензина еще с одной компанией», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, на АЗС «Лукойл» убирает технологические перерывы на автозаправочных станциях, сказал он.

Губернатор также поблагодарил руководство компаний за оперативное выполнение решений штаба.

Ранее сообщалось, что с 14 июля в Псковской области вступили в силу изменения в порядке продажи автомобильного топлива на автозаправочных станциях региона.

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