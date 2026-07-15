Как защитить дачу от воров, рассказали в МВД
Что необходимо предпринять жителям Псковской области для предупреждения дачных краж, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Самый надёжный способ – установка охранной и тревожной сигнализации. Если это невозможно, владельцам советуют соблюдать ряд правил.
Ценные вещи, деньги и документы не следует оставлять на даче. Их лучше увезти в город или передать на хранение соседям, которые постоянно живут в населённом пункте. Доступ посторонних в дом рекомендуется максимально затруднить: установить надёжные двери со сложными замками и решётки на окна.
Полицейские советуют чаще посещать участок, так как по внешним признакам воры быстро определяют, что хозяева бывают редко. Также стоит попросить соседей присматривать за домом и сразу сообщать о происшествиях. При потере ключей необходимо срочно заменить замки. Желательно оборудовать дом средствами видеонаблюдения.
На общих собраниях садоводов полезно регулярно обсуждать вопросы сохранности имущества и коллективно принимать профилактические меры, в том числе организовывать дежурства. При появлении подозрительных лиц следует незамедлительно звонить в полицию по телефону 102 или 112. Если кража произошла, до приезда следственно-оперативной группы нельзя заходить в помещение и трогать вещи, чтобы не повредить следы.
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