Как защитить дачу от воров, рассказали в МВД

11:00, 15 июля 2026, ПАИ

Что необходимо предпринять жителям Псковской области для предупреждения дачных краж, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Самый надёжный способ – установка охранной и тревожной сигнализации. Если это невозможно, владельцам советуют соблюдать ряд правил.

Ценные вещи, деньги и документы не следует оставлять на даче. Их лучше увезти в город или передать на хранение соседям, которые постоянно живут в населённом пункте. Доступ посторонних в дом рекомендуется максимально затруднить: установить надёжные двери со сложными замками и решётки на окна.

Полицейские советуют чаще посещать участок, так как по внешним признакам воры быстро определяют, что хозяева бывают редко. Также стоит попросить соседей присматривать за домом и сразу сообщать о происшествиях. При потере ключей необходимо срочно заменить замки. Желательно оборудовать дом средствами видеонаблюдения.

На общих собраниях садоводов полезно регулярно обсуждать вопросы сохранности имущества и коллективно принимать профилактические меры, в том числе организовывать дежурства. При появлении подозрительных лиц следует незамедлительно звонить в полицию по телефону 102 или 112. Если кража произошла, до приезда следственно-оперативной группы нельзя заходить в помещение и трогать вещи, чтобы не повредить следы.