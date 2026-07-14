Гастролёры, криминал, готовые бланки жалоб: Игорь Сопов рассказал о ситуации с наблюдателями

15:30, 14 июля 2026, ПАИ

Потенциальных наблюдателей в Псковской области учат на готовых кейсах «из жизни», рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы разбираем каждый случай буквально на примерах из жизни, даём им свежие памятки. А не так, как было в 2021-2022 гг., когда так называемые наблюдатели-гастролёры из Петербурга приезжали с памятками образца 2018-го, а ведь закон меняется ежегодно», – обратил внимание Игорь Сопов.

При этом, отметил спикер, политические партии не изъявляют желания направить своих наблюдателей на обучение в облизбирком.

«А некоторые наблюдатели от некоторых политических партий уже буквально приезжают с заполненными бланками жалоб, где были прописаны нарушения, которых не было, оставалось только вписать номер избирательного участка», – рассказал Игорь Сопов.

Политические партии могут принести списки своих наблюдателей за четыре дня до голосования. «Их мы тоже проверим, а то у нас были случаи, когда в наблюдатели пытались попасть криминальные элементы», – пояснил Игорь Сопов.

Он также уточнил, что каждая партия и одномандатник могут выставить по три наблюдателя для каждого избирательного участка. «Все они не могут одновременно находиться в помещении для голосования, но могут последовательно меняться», – уточнил Игорь Сопов.

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.