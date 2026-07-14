Политическая эстафета пройдёт в Пскове 21 августа

15:25, 14 июля 2026, ПАИ

Политическая эстафета пройдёт в Пскове 21 августа, в День российского флага. Эстафета пройдёт накануне сентябрьских выборов, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Всех кандидатов-одномандатников и кандидатов от политических партий мы пригласим пробежать 2026 метров», – рассказал Игорь Сопов.

Нанять легкоатлетов не получится, предупредил Игорь Сопов, можно будет пробежать или самому, или пригласить за себя пробежать членов партии, но свое членство они должны будут подтвердить документально», – подчеркнул Игорь Сопов.

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.