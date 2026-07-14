О подготовке к выборам в Псковской области рассказал Игорь Сопов на «Серебряном дожде». Главное

16:36, 14 июля 2026, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное:

– В выборах в Госдуму в 2026 году смогут участвовать не более 11 партий. «К моменту, когда подошли сроки по выдвижению, ровно 11 партий прошли этот этап и подали документы».

– На 14 часов 14 июля документы в избирательную комиссию Псковской области подали шесть партий: ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Партия пенсионеров» и «Яблоко». «Сейчас рано ещё определять, кто у нас будет на старте избирательной кампании окончательно».

– Срок подачи документов от партий истекает 18 июля в 18:00. «В субботу мы работаем до 18:00, до этого времени политические партии ещё могут донести свои документы».

– Самовыдвиженцы-одномандатники пока не заявились ни в одном округе. Самовыдвиженцу в Псковской области необходимо собрать не менее 1000 подписей по каждому округу. «Сбор подписей – это работа очень серьёзная, кропотливая и, самое главное, педантичная».

– Сборщики подписей нередко пытаются фальсифицировать их. «Те, кто собирает подписи, иногда пытаются заказчика немножко обмануть: заполнить подписи своими руками или придумать паспортные данные».

– Проверка подписей – трёхступенчатая. Сначала через систему ГАС «Выборы», затем через специальный электронный сканер, который обнаруживает подозрительные подписи, затем – экспертиза почерковедов. «Почерковеды уже дают окончательное решение – одной рукой сделаны эти подписи или всё-таки их заполняли сами избиратели. Поэтому ошибки практически не бывает».

– На первом этапе приёма документов от партий серьёзных нарушений не выявлено. «Неисправимых ошибок нет».

– Укомплектованность избирательных комиссий составляет 100 %. «Кадровый голод как таковой у нас по комиссиям отсутствует». Резерв комиссий формируется минимум дважды в год, замена выбывшего члена проводится в течение 10 дней. «Ротация происходит планомерно, работа не прерывается».

– В 2026 году «Политический забег» пройдёт в формате эстафеты на 2026 метров. В прошлом году кандидаты бежали по 2025 метров индивидуально, «в этом году мы решили чуть-чуть упростить задачу». Мероприятие состоится 21 августа, в День российского флага, на стадионе «Машиностроитель». «Мы пригласим политические партии заранее, где-то за месяц, пускай начинают готовиться».

– В забеге могут участвовать только кандидаты или члены партий с партбилетом. «Нанять легионера из условной молодёжной сборной по лёгкой атлетике не получится».

– Каждая партия и каждый кандидат вправе выдвинуть трёх наблюдателей на каждый участок. Списки наблюдателей тщательно проверяются, например, отсеиваются лица с судимостями и депутаты из других районов. «Мы это всё внимательно и тщательно проверяем».

– Ни одна политическая партия за последние два года не назначила наблюдателей на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). «Это делала только Общественная палата».

– Наблюдатели от Общественной палаты Псковской области – самые квалифицированные, они проходят специальную подготовку и «работают очень профессионально».

– Горячая линия избирательной комиссии уже работает – телефон 8-800-222-52-60.

– Информация о выборах доступна на «Госуслугах» через раздел «Мои выборы». «Заходите, там вы видите баннер «Мои выборы», нажимаете и видите, какие у вас выборы».

– Избирательная комиссия Псковской области планирует запуск «электоральной азбуки» – от буквы А до Я с ключевыми понятиями избирательного права.

– Прогнозируемая явка на федеральные выборы – более 45 %. «На муниципальных кампаниях в 2025 году была явка 36 % – это высокая явка. Думаю, на федеральной кампании с учётом дистанционного голосования мы выйдем за 45».

– Подать заявление на ДЭГ можно будет с 4 августа на «Госуслугах»; «окно» закрывается за четыре дня до голосования. Само голосование пройдёт в течение трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.

– Избирательная комиссия готова к информационным атакам и фейкам. «Мы прекрасно понимаем, что ещё задолго до начала выборной кампании в сетях появятся уже готовые отчёты о проведённых выборах с расписанными нарушениями» – это одна из постоянных западных методик против выборов в России.

– Порча бюллетеней (например, заливание зелёнкой) – уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы сроком до 5 лет. «Кто бы вам ни позвонил и ни сказал «идите и сделайте», это уголовная ответственность. Обратитесь в правоохранительные органы с тем, что на вас давят».