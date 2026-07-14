Прогноз по явке на выборы в Псковской области дал Игорь Сопов

16:16, 14 июля 2026, ПАИ

Прогноз по явке на сентябрьские выборы дал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«На прошлых выборах явка была 36,6 %. На этот раз мы точно выйдем за 40-45 %, так как информационный поток будет и федеральный, и региональный и избиратели будут привлечены, будут знать, где и как проголосовать. Особенно с учетом того, что проголосовать можно будет и с помощью ДЭГ», – отметил Игорь Сопов.

С 4 августа на «Госуслугах» можно подать заявку о своем желании голосовать дистанционно. За четыре дня до выборов это «окно» закроется.

В течение трёх дней, 18,19, 20 сентября, можно будет проголосовать, не выходя из дома, и сделать это можно будет круглосуточно.

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.