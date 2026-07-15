Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове росгвардейцы предотвратили кражу продуктов из магазина

Кражу продуктов пресекли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Патрулируя улицы города, росгвардейцы получили информацию, что из магазина на Крестовском шоссе поступил сигнал «Тревога». Они оперативно выдвинулись на место происшествия и там задержали мужчину, который похитил из торгового зала продукты.

По данному факту проводится проверка.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июля 2026

«Мегафон» упрощает бизнесу доступ к частным сетям
15 июля 2026

В Псковском кремле пройдёт исторический праздник «Малая дружина»
15 июля 2026

В Псковском перинатальном центре запустили диагностику репродуктивного здоровья без предварительной записи
15 июля 2026

Осторожно – змеи: псковичам напомнили правила безопасного поведения в лесу
15 июля 2026

Клуб молодых семей создают в Порхове
15 июля 2026

В Пскове перекроют улицы из-за концерта «Ленинграда»
15 июля 2026

Продюсер Николай Скобеев вошёл в жюри конкурса короткометражного кино на фестивале «Западные ворота»
15 июля 2026

Руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» станет гостьей программы «Среда обитания»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...