В Пскове росгвардейцы предотвратили кражу продуктов из магазина

14:24, 15 июля 2026, ПАИ

Кражу продуктов пресекли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Патрулируя улицы города, росгвардейцы получили информацию, что из магазина на Крестовском шоссе поступил сигнал «Тревога». Они оперативно выдвинулись на место происшествия и там задержали мужчину, который похитил из торгового зала продукты.

По данному факту проводится проверка.