В Пскове росгвардейцы предотвратили кражу продуктов из магазина
Кражу продуктов пресекли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Патрулируя улицы города, росгвардейцы получили информацию, что из магазина на Крестовском шоссе поступил сигнал «Тревога». Они оперативно выдвинулись на место происшествия и там задержали мужчину, который похитил из торгового зала продукты.
По данному факту проводится проверка.
В Псковском перинатальном центре запустили диагностику репродуктивного здоровья без предварительной записи
Продюсер Николай Скобеев вошёл в жюри конкурса короткометражного кино на фестивале «Западные ворота»