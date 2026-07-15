Четыре территориальных отдела филиала фонда «Защитники Отечества» откроют в Псковской области

17:28, 15 июля 2026, ПАИ

Четыре территориальных отдела филиала фонда «Защитники Отечества» откроют в Псковской области, сообщила руководитель филиала фонда Надежда Васильева в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В каждом муниципальном органе работают сотрудники филиала фонда, в основном это два, три, четыре человека. Сейчас мы рассматриваем вопрос об открытии по поручению губернатора территориальных отделов в Псковском округе, Островском округе, в Великих Луках и Великолукском округе. Наш филиал готов, муниципальные округа тоже проводят эту работу», – отметила она.

Эти территории уже заполнены специалистами. «Они опытные, неравнодушные люди, в основном работающие с момента открытия филиала. Мы готовы к этой работе. Людям должно быть удобно, чтобы не ездить в Псков, а прийти в ближайший территориальный отдел и там получить всю необходимую помощь», – пояснила Надежда Васильева.

Человек может выбрать и обратиться к специалистам филиала в любом отделе, единственное условие – наличие российского гражданства. По её словам, открыть отделы планируется к 1 сентября.