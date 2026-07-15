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Общество

Более 90 тысяч обращений рассмотрел псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

Более 90 тысяч обращений рассмотрел филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области за годы существования, рассказала руководитель организации Надежда Васильева в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Четвёртый год мы – та самая горячая линия, созданная по указу президента. Оперативно принимаем решения и помогаем восстанавливать права наших ветеранов», – отметила она.

Среди вопросов, с которыми обращаются в филиал фонда, – медицинская и юридическая помощь, вопросы реабилитации и адаптации жилья, получение высокотехнологичных протезов, технических средств реабилитации (автомобилей), вопросы по трудоустройству и переобучению.

За весь период работы в филиал обратилось более 20 тысяч граждан, было рассмотрено 93 тысячи вопросов.

«Львиную долю из них составляют вопросы, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи, всех мер поддержки, связанных с участием в зоне специальной военной операции. И сегодня мы можем поблагодарить команду Псковской области, профильные министерства, партнёров. 99 % вопросов решено положительно. Наша задача – дойти до каждой семьи и помочь, при этом соблюдая основные принципы фонда – справедливость, забота и уважение», – подчеркнула Надежда Васильева.

При этом оставшийся 1 % вопросов – это те вопросы, которые ещё решаются (судебные решения, восстановление документов).

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