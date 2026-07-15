Более 90 тысяч обращений рассмотрел псковский филиал фонда «Защитники Отечества»
Более 90 тысяч обращений рассмотрел филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области за годы существования, рассказала руководитель организации Надежда Васильева в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Четвёртый год мы – та самая горячая линия, созданная по указу президента. Оперативно принимаем решения и помогаем восстанавливать права наших ветеранов», – отметила она.
Среди вопросов, с которыми обращаются в филиал фонда, – медицинская и юридическая помощь, вопросы реабилитации и адаптации жилья, получение высокотехнологичных протезов, технических средств реабилитации (автомобилей), вопросы по трудоустройству и переобучению.
За весь период работы в филиал обратилось более 20 тысяч граждан, было рассмотрено 93 тысячи вопросов.
«Львиную долю из них составляют вопросы, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи, всех мер поддержки, связанных с участием в зоне специальной военной операции. И сегодня мы можем поблагодарить команду Псковской области, профильные министерства, партнёров. 99 % вопросов решено положительно. Наша задача – дойти до каждой семьи и помочь, при этом соблюдая основные принципы фонда – справедливость, забота и уважение», – подчеркнула Надежда Васильева.
При этом оставшийся 1 % вопросов – это те вопросы, которые ещё решаются (судебные решения, восстановление документов).
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