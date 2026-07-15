В «Облаке Mail» запустили инструмент для очистки памяти смартфона

17:24, 15 июля 2026, ПАИ

В «Облаке Mail» запустили инструмент для очистки памяти смартфона. Новая функция помогает быстро освободить место на устройстве, сохраняя при этом файлы только в облачном хранилище, сообщили ПАИ в пресс-службе VK.

Система сервиса определяет, какие фото и видео уже сохранены в хранилище, и предлагает удалить их с телефона. Это работает благодаря синхронизации галереи смартфона и «Облака».

Умное освобождение памяти доступно в мобильном приложении «Облака Mail» при включённой функции автозагрузки. Для этого необходимо перейти в раздел «Почистить телефон» в галерее приложения. Там будет указан объём памяти смартфона, который можно освободить.

Руководитель продуктового направления «Облако Mail» Виктор Петрищев отметил, что новая функциональность поможет освободить память без потери важного контента, поддерживать порядок в галерее и сохранять высокую производительность устройства.