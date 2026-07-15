Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В «Облаке Mail» запустили инструмент для очистки памяти смартфона

В «Облаке Mail» запустили инструмент для очистки памяти смартфона. Новая функция помогает быстро освободить место на устройстве, сохраняя при этом файлы только в облачном хранилище, сообщили ПАИ в пресс-службе VK.

Изображения здесь и далее: пресс-служба VK

Система сервиса определяет, какие фото и видео уже сохранены в хранилище, и предлагает удалить их с телефона. Это работает благодаря синхронизации галереи смартфона и «Облака».

Умное освобождение памяти доступно в мобильном приложении «Облака Mail» при включённой функции автозагрузки. Для этого необходимо перейти в раздел «Почистить телефон» в галерее приложения. Там будет указан объём памяти смартфона, который можно освободить.

Руководитель продуктового направления «Облако Mail» Виктор Петрищев отметил, что новая функциональность поможет освободить память без потери важного контента, поддерживать порядок в галерее и сохранять высокую производительность устройства.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июля 2026

В Псковской области презентовали 10-й том историко-документальной книги «Солдаты Победы»
15 июля 2026

Союз ветеранов пограничных войск и псковская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве
15 июля 2026

Модельная библиотека открылась после ремонта в палкинской деревне

15 июля 2026

Жителей Опочецкого района поздравили с 82-й годовщиной освобождения края от немецко-фашистских захватчиков
15 июля 2026

Как осуществляется адаптация жилья для ветеранов СВО, рассказала Надежда Васильева
15 июля 2026

О возможностях трудоустройства и переобучения для ветеранов СВО рассказала Надежда Васильева
15 июля 2026

Более 90 тысяч обращений рассмотрел псковский филиал фонда «Защитники Отечества»
15 июля 2026

В Псковской области не зафиксировано случаев заражения кишечными инфекциями после купания

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...