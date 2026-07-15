О возможностях трудоустройства и переобучения для ветеранов СВО рассказала Надежда Васильева

17:56, 15 июля 2026, ПАИ

О возможностях трудоустройства и переобучения для ветеранов СВО рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 июля.

«Вопросы трудоустройства и переобучения очень актуальны и важны. За всё время работы филиала нам поступило более 170 обращений, связанных с трудоустройством. 65 мы решили положительно, около 100 – в работе. По вопросам переобучения поступило 165 обращений, больше 70 решено положительно, остальные в работе», – отметила она.

По её словам, выбор профессий для ветеранов очень индивидуален. «Кому-то интересно трудоустройство на рабочие специальности, кто-то хочет продолжить службу в иных органах, кто-то, имея высшее образование, хочет получить переобучение и продолжить службу в органах государственной власти», – рассказала Надежда Васильева.

Гостья эфира напомнила, что с января 2025 года на площадке филиала фонда был создан сектор по работе и трудоустройству.

«На сегодняшний день выстроено очень хорошее взаимодействие с министерством труда и занятости. Два года у нас работает зал «Работа России». Специалисты имеют выездное рабочее место, у нас обучены все социальные координаторы, установлены гостевые компьютеры. Человек, с каким бы запросом ни пришёл, система будет тестировать его, пока не подберёт подходящую вакансию», – отметила она.

Кроме того, сотрудники филиала и волонтёры проводят мастер-классы для детей. Пока мама общается со специалистами, проходит курсы переобучения или ищет вакансии, дети заняты.

«На сегодняшний день можем с гордостью сказать, что филиал стал площадкой, где проходят масштабные ярмарки вакансий. Крупные работодатели приходят к нам лично со специалистами. У нас проходят встречи с крупными работодателями – недавно встречались с представителями УФСИН. На «Псковпассажиравтотранс» в конце июня был профтур, где для наших подопечных провели экскурсию и рассказали о доступных вакансиях. Работодатели приглашают, мотивируют и выступают наставниками», – поделилась Надежда Васильева.