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Общество

На трассе Кокорево – Павы в Порховском районе завершается укладка асфальта

На трассе Кокорево – Павы в Порховском районе завершается укладка асфальта, сообщили ПАИ в регинальном минтрансе.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Ремонт участка с нулевого по пятый километр ведётся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик уже отфрезеровал старое покрытие, уложил выравнивающий слой и сейчас приступил к верхнему. Параллельно специалисты ремонтируют автобусные остановки.

Работы завершатся в начале августа.

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