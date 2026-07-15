На трассе Кокорево – Павы в Порховском районе завершается укладка асфальта

17:26, 15 июля 2026, ПАИ

На трассе Кокорево – Павы в Порховском районе завершается укладка асфальта, сообщили ПАИ в регинальном минтрансе.

Ремонт участка с нулевого по пятый километр ведётся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик уже отфрезеровал старое покрытие, уложил выравнивающий слой и сейчас приступил к верхнему. Параллельно специалисты ремонтируют автобусные остановки.

Работы завершатся в начале августа.