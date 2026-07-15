На трассе Кокорево – Павы в Порховском районе завершается укладка асфальта
На трассе Кокорево – Павы в Порховском районе завершается укладка асфальта, сообщили ПАИ в регинальном минтрансе.
Ремонт участка с нулевого по пятый километр ведётся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик уже отфрезеровал старое покрытие, уложил выравнивающий слой и сейчас приступил к верхнему. Параллельно специалисты ремонтируют автобусные остановки.
Работы завершатся в начале августа.
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