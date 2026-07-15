В Псковской области не зафиксировано случаев заражения кишечными инфекциями после купания

17:30, 15 июля 2026, ПАИ

Официально подтверждённых случаев заражения острыми кишечными инфекциями, связанными с купанием в зонах рекреации, на данный момент в Псковской области не выявлено. Об этом сообщила главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Сабина Яхьяева в беседе с корреспондентом телеканала «Первый Псковский».

Но заглатывать воду из водоёмов специалисты регионального управления Роспотребнадзора всё же не рекомендуют.

Ранее сообщалось, что получены положительные результаты лабораторных исследований качества воды на городском пляже Пскова. Результаты проб из реки в Великих Луках и озера Балаздынь в Невельском районе будут известны в конце недели.