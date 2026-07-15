Жителей Опочецкого района поздравили с 82-й годовщиной освобождения края от немецко-фашистских захватчиков

18:19, 15 июля 2026, ПАИ

Опочецкий район отмечает 82-ю годовщину освобождения родного края от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 15 июня. С памятной датой жителей муниципалитета поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

«С чувством глубокой благодарности мы вспоминаем подвиг советских людей: тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, в партизанских отрядах и подполье, а затем возрождал из руин города и села. Наш святой долг – беречь историческую правду о Великой Отечественной войне и защищать память о тех, кто встал на защиту Отечества. Молодое поколение жителей района должно знать и помнить имена земляков, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Низкий поклон старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за их стойкость. Мы гордимся и нашими современниками — участниками специальной военной операции, которые сейчас защищают национальные интересы России. Выражаю признательность и слова поддержки семьям наших бойцов, которые ждут возвращения сыновей, мужей и братьев домой. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. А нашим воинам на передовой — успехов, надежного тыла и скорейшего возвращения домой», – значится в поздравительном адресе главы региона.

Центральные памятные мероприятия в этот день прошли у стелы воинам-освободителям на Советской площади в Опочке. Официальные лица, военнослужащие и местные жители почтили память защитников и освободителей Опочецкой земли минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу.

К памятной дате приурочена презентация 10-го тома книги «Солдаты Победы», посвященного участникам Великой Отечественной войны из Опочецкого района. Также годовщине освобождения посвящен шахматный турнир.

В эти дни торжественные мероприятия объединили жителей и малых населенных пунктов муниципалитета. Так, в ознаменование 82-й годовщины освобождения Опочецкого края от немецко-фашистских захватчиков в деревнях Лобово и Глубокое были возложены цветы к местным воинским захоронениям.

Особую значимость событиям придало присутствие участника Великой Отечественной войны Бориса Александровича Краскова.

В выходные в рамках празднования годовщины освобождения в Опочке пройдет ряд спортивных мероприятий. Это турнир по пляжному волейболу и четвёртый тур Чемпионата Псковской области среди мужских команд по футболу. Также состоится конкурс «Золотой микрофон» среди творческих коллективов региона. В краеведческом музее будет работать экспозиция «Освобождение Опочки». Кроме того, для жителей и гостей района подготовлена широкая праздничная программа.

Напомним, 13 июля 1944 года началось наступление на широком участке фронта. Части Советской армии в нескольких местах форсировали реку Великую и перехватили шоссе Опочка-Себеж. Вражеская группировка в Опочке была отрезана с юга. А советские войска приближались к городу и с севера. 14 июля 15-й гвардейский корпус генерал-майора Н. Г. Хоруженко начал наступление непосредственно на Опочку. Вскоре в городе развернулись уличные бои. Бойцы 93-го гвардейского стрелкового полка очищали от врага улицу за улицей. Когда гитлеровцы были выбиты с вала-крепости, город был полностью освобожден от оккупантов частями 15-го гвардейского корпуса. Произошло это 15 июля 1944 года.