Как осуществляется адаптация жилья для ветеранов СВО, рассказала Надежда Васильева

17:59, 15 июля 2026, ПАИ

Как осуществляется адаптация жилья для ветеранов специальной военной операции, рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 июля.

По её словам, за два года проведено 16 адаптаций жилых помещений: десять – в Пскове, шесть – в округах. Две квартиры находятся на стадии завершения, пять заявок – на рассмотрении в центральном аппарате фонда.

«Сегодня эта мера поддержки доступна как уволенным, так и действующим участникам спецоперации. Она очень индивидуальна. Выходит комиссия, оценивает условия. Всё зависит от полученной инвалидности. Всего в списке услуг 86 наименований. Адаптация проводится в соответствии с индивидуальными потребностями ветерана, жильё должно находиться в его собственности», – рассказала гостья программы.

Она пояснила, что адаптация жилья – это не просто ремонт, а индивидуальное решение для каждого ветерана. «Установка системы «Умный дом», роботы-пылесосы, прикроватные тумбочки, стойки – это даёт возможность человеку комфортно чувствовать себя дома», – подчеркнула Надежда Васильева.