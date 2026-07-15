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Как осуществляется адаптация жилья для ветеранов СВО, рассказала Надежда Васильева

Как осуществляется адаптация жилья для ветеранов специальной военной операции, рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 июля.

Фото: ПАИ

По её словам, за два года проведено 16 адаптаций жилых помещений: десять – в Пскове, шесть – в округах. Две квартиры находятся на стадии завершения, пять заявок – на рассмотрении в центральном аппарате фонда.

«Сегодня эта мера поддержки доступна как уволенным, так и действующим участникам спецоперации. Она очень индивидуальна. Выходит комиссия, оценивает условия. Всё зависит от полученной инвалидности. Всего в списке услуг 86 наименований. Адаптация проводится в соответствии с индивидуальными потребностями ветерана, жильё должно находиться в его собственности», – рассказала гостья программы.

Она пояснила, что адаптация жилья – это не просто ремонт, а индивидуальное решение для каждого ветерана. «Установка системы «Умный дом», роботы-пылесосы, прикроватные тумбочки, стойки – это даёт возможность человеку комфортно чувствовать себя дома», – подчеркнула Надежда Васильева.

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