Модельная библиотека открылась после ремонта в палкинской деревне
В деревне Слопыгино Палкинского округа открылась модельная библиотека. После ремонта учреждение преобразилось и стало современным пространством для жителей всех возрастов, сообщила глава округа Ольга Потапова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В ближайшее время в библиотеке появится новая мебель и книжный фонд.
Пространство рассчитано на разные категории посетителей: школьники смогут готовиться к урокам, взрослые – пользоваться информационными ресурсами и участвовать в обучающих программах, а малыши – читать яркие книги и играть в развивающие игры.
Кроме того, библиотека станет площадкой для культурных и образовательных мероприятий. Здесь планируют проводить встречи, мастер‑классы, работу клубов по интересам и кинопоказы.
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