Модельная библиотека открылась после ремонта в палкинской деревне

18:35, 15 июля 2026, ПАИ

В деревне Слопыгино Палкинского округа открылась модельная библиотека. После ремонта учреждение преобразилось и стало современным пространством для жителей всех возрастов, сообщила глава округа Ольга Потапова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ближайшее время в библиотеке появится новая мебель и книжный фонд.

Пространство рассчитано на разные категории посетителей: школьники смогут готовиться к урокам, взрослые – пользоваться информационными ресурсами и участвовать в обучающих программах, а малыши – читать яркие книги и играть в развивающие игры.

Кроме того, библиотека станет площадкой для культурных и образовательных мероприятий. Здесь планируют проводить встречи, мастер‑классы, работу клубов по интересам и кинопоказы.