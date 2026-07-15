Союз ветеранов пограничных войск и псковская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве

18:57, 15 июля 2026, ПАИ

Подписано соглашение о сотрудничестве между библиотекой имени В. Я. Курбатова и Союзом ветеранов пограничных войск. Основу партнёрства составит достижение общих целей по сохранению исторической памяти, сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки.

Планируется проведение совместных мероприятий, направленных на популяризацию героических страниц истории отечественной пограничной службы и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также жителей российского приграничья.

Добавим, в мае этого года по инициативе и содействии партнёров в библиотеке имени Курбатова работала выставка предметов, документов и книг, посвящённых пограничникам. А в 22 июня, в день 85-летия начала Великой Отечественной войны, руководитель Союза ветеранов пограничных войск Сергей Лепешкин стал соорганизатором исторической гостиной, на которой представил масштабный историко-документальный труд члена Общества изучения истории отечественных спецслужб, ветерана пограничной службы Александра Слободянюка «Стоявшие насмерть».