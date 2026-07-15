В Псковской области презентовали 10-й том историко-документальной книги «Солдаты Победы»

19:13, 15 июля 2026, ПАИ

В Псковской области состоялась торжественная презентация десятого тома историко-документального издания «Солдаты Победы». Мероприятие прошло в концертном зале Опочецкого районного Дома культуры в среду, 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На мероприятии присутствовали родственники и потомки участников Великой Отечественной войны, представители региональной и муниципальной власти, общественных организаций, руководитель рабочей группы, главный редактор книги «Солдаты Победы» и другие.

В 10-м томе «Солдат Победы» опубликованы материалы об участниках Великой Отечественной войны – уроженцах и жителях Опочецкой земли, которые сражались с врагом на различных участках огромного советско-германского фронта, участвовали в освобождении от немецко-фашистских захватчиков не только территории нашего государства, но и многих стран Европы.

Работа по реализации проекта «Солдаты Победы» в Опочке началась в 2014 году. Основной раздел книги содержит сведения о 820 фронтовиках, участниках партизанского движения и подполья. Большинство статей проиллюстрировано фотографиями ветеранов военной поры.

За активное участие в сборе и подготовке материалов ряд общественников отмечен Почетными грамотами и Благодарностями Администрации Опочецкого муниципального округа.

В этот день книгу вручили родственникам недавно ушедшего ветерана Великой Отечественной войны, участника партизанского движения, почетного гражданина Опочки, заслуженного учителя РСФСР — Виктора Парамонова, Героя Советского Союза Геннадия Мякшина, участников Великой Отечественной войны Александра Васильева, Клары и Ивана Шпаковых.

Отметим, в первых двух томах книги «Солдаты Победы» собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам из Великих Лук, четвёртый – ветеранам из Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – фронтовикам из Себежского района, восьмой – ветеранам из Островского района, в девятом опубликованы материалы об уроженцах и жителях Пскова – участниках Великой Отечественной войны.

«В общей сложности в этих томах увековечены фамилии около десяти тысяч участников Великой Отечественной войны. Сюда включаются ветераны, которые имеют статус участников Великой Отечественной войны», – заключил он.