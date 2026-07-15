Псковичей приглашают на лекцию о героической истории города

19:47, 15 июля 2026, ПАИ

Лекция «Псков – щит Руси», приуроченная ко Дню города, пройдёт 18 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

В ходе встречи заведующий сектором научно‑исследовательской работы Регионального центра по сохранению исторической памяти Данила Чигаев расскажет о ключевых осадах, повлиявших на ход истории, и о том, как на протяжении веков Псков оставался неприступным форпостом, принимая на себя главные удары захватчиков. Отдельное внимание лектор уделит осаде Пскова войсками Стефана Батория – событию, которое продемонстрировало мужество и сплочённость горожан. По словам Данилы Чигаева, стойкость псковичей не раз спасала центральные русские земли от разорения и существенно влияла на исход крупных военных конфликтов.

Завершится мероприятие знакомством с тематической выставкой книг и сессией вопросов и ответов. Слушатели смогут обсудить интересующие темы с лектором.

Начало в 12:00. Вход на лекцию свободный.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Довмонт Псковский» расскажет о военном и культурном прошлом города.