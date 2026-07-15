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Общество

Почти 20 проектов от жителей Псковской области поступило на конкурс «Родная игрушка»

Завершилась регистрационная кампания самой массовой номинации «Идеи игр и игрушек» Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Только по этому направлению жители Псковской области предложили 17 проектов – эскизов, макетов, чертежей и 3D‑моделей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства Псковской области

Представленные работы оценят федеральные эксперты. Всего же предстоит рассмотреть более четырёх тысяч заявок от представителей 89 регионов России.

Кроме того, до 14 августа продолжается приём заявок в номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция». В каждой из них также будут определены победители, которые получат поддержку в развитии и продвижении своих идей. Подробная информация – на официальном сайте проекта.

Напомним, конкурс «Родная игрушка» проводят Российское общество «Знание» и Движение Первых по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

В Год дошкольного образования в конкурсе участвуют и сотрудники детских садов из разных регионов: свои идеи представили более 150 воспитателей, а также методистов, руководителей коллективов и педагогов. Чаще всего это настольные игры и сюжетно‑образные игрушки, которые направлены на развитие моторики, навыков общения, логического мышления, а также помощь детям в знакомстве с историей, обычаями и символами родной страны.

В целом игрушка всё чаще становится способом диалога с ребёнком о семье, стране и своём родном крае: около 40 % всех проектов в номинации «Идеи игр и игрушек» так или иначе опираются на народные промыслы, традиции и фольклор.

Осенью разработки победителей будут представлены на масштабной выставке, которая объединит представителей индустрии, а также детей и их родителей.

«За каждой заявкой – личная история и большое желание сделать что‑то важное для ребёнка. Это видно и по составу участников: более 96 % претендентов не связаны с профессиональным производством или дизайном. Среди авторов проектов – врач‑неонатолог, фармацевт, инженер по метрологии нефтезавода, юрист и многие другие. Игрушки в конкурсе придумывают представители разных поколений: самому младшему автору – восемь лет, самому старшему – 79. Несмотря на это разнообразие, у всех заявок есть общий мотив: через игрушку и игру авторы пытаются говорить с ребёнком о самом близком – о семье, доме и стране. Впереди – экспертная оценка всех заявок, после которой лучшие проекты получат шанс на создание прототипов и дальнейшую доработку», – отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

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