В Опочке отметили 82‑ю годовщину освобождения округа от немецко‑фашистских захватчиков

19:55, 15 июля 2026, ПАИ

В Опочецком муниципальном округе прошли памятные мероприятия, приуроченные к 82‑й годовщине освобождения территории от немецко‑фашистских захватчиков. Центральным событием стал митинг на Советской площади у стелы воинам‑освободителям, пишет районная газета «Красный маяк».

В памятной акции приняли участие жители округа, глава муниципалитета Юрий Ильин, депутаты Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и Виктор Антонов, а также ряд официальных лиц. Среди них – депутат Государственной думы Александр Козловский, заместитель председателя законодательного собрания Псковской области Игорь Дитрих, председатель районного Совета ветеранов Владимир Полулях. Первый заместитель начальника управления специальных программ правительства Псковской области Виктор Захаров передал участникам митинга поздравления от главы региона Михаила Ведерникова.

Собравшиеся почтили память героев, отстоявших свободу родной земли: вспомнили о жизни района в годы оккупации, об ущербе, нанесённом народному хозяйству, и о человеческих жертвах. Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к стеле.

В рамках памятных мероприятий состоялась презентация десятого тома книги «Солдаты Победы», посвящённого Опочецкому району. В издание вошли биографии, воспоминания и фотографии 820 фронтовиков, вернувшихся с Великой Отечественной войны. Инициатором выпуска книги выступил Псковский областной Совет ветеранов.

Председатель организации Николай Груздов отметил значимость проекта. Он обратил внимание на то, что книга помогает вернуть память о героях в семьи и донести правду о войне до молодого поколения. Особую роль в подготовке издания сыграл заместитель председателя редакционной коллегии Виктор Антонов. Также отмечен вклад главного редактора Николая Никитенко, краеведов, сотрудников музея, родственников ветеранов – всех, кто участвовал в сборе документов, фотографий и воспоминаний.

Потомки фронтовиков, пришедшие на презентацию, поделились личными историями и подчеркнули, как важно сохранять и передавать сведения о родных следующим поколениям.