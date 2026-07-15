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Новолуние в Раке: медленные шаги, экономия ресурсов и решение давних проблем

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова объясняет, как энергия этого новолуния поможет сдвинуть с места застарелые вопросы и почему сейчас важно экономить силы, а не форсировать события.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

14 июля произошло новолуние в знаке Рака – событие рядовое и типичное, новолуния случаются каждый месяц, но у каждого есть свои особенности. Нынешнее довольно напряжённое. А новолуние – это всегда закладка программы на следующий месяц, а значит, под его влиянием мы так или иначе будем жить ближайшие четыре недели. Если понимать, с какими вызовами нам придётся столкнуться, с ними будет легче справиться. Увы, темой этого месяца станут экономия и ограничения.

Нынешнее новолуние образует напряжённые аспекты с Сатурном, символизирующим барьеры и лимиты, и проходит в период ретроградного Меркурия. Пытаться сейчас идти напролом или форсировать какую-то проблему – только напрасно тратить энергию и ресурсы. Начинать что-то новое и грандиозное, особенно в ближайшие две недели, тоже нежелательно – процесс пойдёт очень медленно и потребует серьёзной доработки по ходу. А вот вернуться к решению давней застарелой или болезненной проблемы сейчас самое время. То, что не давалось раньше, имеет все шансы на благополучное разрешение в течение ближайшего полугода, особенно если начать действовать в первые три дня после новолуния, то есть 15–18 июля.

Ещё раз подчеркну: быстрых и лёгких результатов ждать не стоит. Лучшая стратегия – двигаться медленно, аккуратно, маленькими шагами, экономя силы и ресурсы, постоянно оглядываясь назад и оценивая результат.

Представьте, что вам нужно сделать генеральную уборку в большой и запущенной квартире, но желания особого нет, как и сил. Предстоящий фронт работ пугает и ввергает в уныние. Но вы берёте себя в руки и решаете уделять процессу всего по 15 минут, но зато каждый день. Отмываете по одному квадратному метру плитки на кухне, но зато тщательно и до блеска. Потом переходите в одну комнату, через неделю – в другую.

Важно трезво оценивать ресурсы, которые есть в вашем распоряжении. Разумное распределение сил по дистанции и экономия необходимы, возможно, придётся принимать непростые решения.

Вместе с новолунием начинается и новый цикл Меркурия, а значит, есть шанс увидеть проблему под новым углом, получить новую информацию, найти инсайт. Этот процесс можно инициировать самому. К примеру, если вы долго и без особого результата лечитесь от хронической болезни, можно поискать нового врача или узнать о других методиках.

Сейчас важно понять: если что-то не приносит результата, дело не в количестве усилий, а скорее всего в неверном подходе. Главное – не перепутать полное отсутствие результата с очень медленным движением.

Если всё более-менее благополучно, сосредоточьте внимание на незавершённых и отложенных делах. Подумайте, что может сделать вашу жизнь безопаснее, где не хватает опоры и прочности.

Ситуации ближайшего месяца как раз и будут поворачивать нас к незавершённым делам и проблемам, а события вблизи новолуния могут показывать, что именно потребует нашего пристального внимания или в какой сфере начнутся ограничения. Но с важными решениями стоит подождать хотя бы до завтра. Особенно вредны непродуманные действия под влиянием эмоций.

Очень многие люди в новолуние и за день-два до него испытывают упадок сил, хандру и уныние. Если это не принимает слишком больших масштабов, не страшно. Постарайтесь не перегружать себя и выделить время на отдых. Будет очень полезен детокс, в том числе информационный.

Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов и колумнистов.

Наталья Баранова
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