Две школьницы представят Псковскую область на всероссийском конкурсе детского творчества

13:07, 19 июля 2026, ПАИ

Две учащиеся из школ Псковской области вошли в число финалистов заочного этапа всероссийского конкурса детского творчества «Вдохновленные детством». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Итоги отбора подвели по трём направлениям: «Всероссийский конкурс детских киносценариев», «Всероссийский конкурс юных авторов и исполнителей песен», «Конкурс наставников».

От Псковской области в число финалистов вошли Дарья Волкова из школы № 9 города Великие Луки в номинации «История (прошлое страны)» и Дарья Тимощук из школы № 23 Пскова в номинации «Индивидуальный исполнитель».

Финалисты встретятся в Москве на фестивале, который пройдёт с 23 по 26 августа.

Участников конкурса киносценариев ждёт образовательный блок по направлениям работы с фильмами, по результатам которого определится один победитель в каждой из четырёх номинаций.