Как избежать короткого замыкания: советы МЧС

12:19, 19 июля 2026, ПАИ

Как избежать короткого замыкания, объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что среди причин, которые могут привести к короткому замыканию, могут быть неисправность или износ электрических компонентов, таких как провода, переключатели или розетки, ошибка при установке или ремонте электрических систем, попадание воды или другой жидкости в электрические компоненты, что приводит к их замыканию.

Кроме того, к замыканию приводят механическое повреждение проводов или других электрических компонентов, старение и износ изоляции проводов, использование неправильных или несовместимых электрических компонентов при ремонте или модернизации электрических систем, а также включение в электрическую цепь неподходящих нагрузок или устройств, которые могут вызвать перегрузку.

Чтобы предотвратить короткое замыкание, необходимо поддерживать электрические сети в хорошем состоянии, использовать только сертифицированные компоненты и устройства, а также соблюдать правила безопасности при работе с электричеством, порекомендовали в МЧС.

Также необходимо грамотно монтировать и эксплуатировать электроустановки, подбирать электропроводку в соответствии с величиной тока, регулярно проводить профилактические осмотры и измерения сопротивления изоляции, правильно выбирать автоматику защиты (плавкие предохранители и автоматические воздушные выключатели).

В случае возникновения пожара или задымления следует незамедлительно позвонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.