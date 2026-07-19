Алгоритм действий при обнаружении подозрительного предмета напомнили в полиции
Алгоритм действий граждан при обнаружении предметов, вызывающих подозрение, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
В Псковской области и соседних регионах нередко отмечаются факты обнаружения сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами времён Великой Отечественной войны. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьёзным последствиям, отметили в ведомстве.
Подозрительные объекты могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания людей.
«Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю», – разъяснили в УМВД.
Если подозрительный предмет замечен на лестничной клетке подъезда жилого дома, следует опросить соседей, принадлежит ли он им. Если владелец не установлен – без промедления нужно проинформировать полицию.
В случае обнаружения подозрительного объекта в учреждении нужно сразу обратиться в его администрацию либо к дежурному.
При этом нельзя вскрывать и передвигать находку, следует постараться выяснить, кому принадлежит эта вещь, а в случае отсутствия хозяина сообщить об этом в полицию.
Также необходимо предупредить окружающих о подозрительной находке и попросить их покинуть прилегающую территорию, дождаться прибытия следственно-оперативной группы полиции.
«Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств злоумышленники нередко используют сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки», – подчеркнули в ведомстве.
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