Когда заканчивается молодость, рассказали в Минздраве
Когда заканчивается молодость, рассказала главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения официально молодой возраст заканчивается в 45 лет.
«Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет», - отметила специалист.
Ранее псковичам озвучили пять полезных привычек, которые важно сформировать в молодости для сохранения здоровья на долгие годы.
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