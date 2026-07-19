Когда заканчивается молодость, рассказали в Минздраве

10:20, 19 июля 2026, ПАИ

Когда заканчивается молодость, рассказала главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения официально молодой возраст заканчивается в 45 лет.

«Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет», - отметила специалист.

Ранее псковичам озвучили пять полезных привычек, которые важно сформировать в молодости для сохранения здоровья на долгие годы.