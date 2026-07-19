Как продать собранные в лесу грибы, объяснили в Роскачестве

11:44, 19 июля 2026, ПАИ

Как продать собранные в лесу грибы, рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, россияне могут свободно находиться в лесах и собирать для личных нужд грибы, ягоды, берёзовый сок и прочие лесные ресурсы. При этом необходимо уточнить актуальные правила сбора грибов в регионе.

Кроме того, собранные грибы можно продать только в нескольких местах. «Легально реализовать собранное можно несколькими способами, самый удобный – сдать урожай предпринимателям, организовавшим сборные пункты», – объяснил Игорь Поздняков.

Также можно продать грибы на сезонных ярмарках или использовать «социальные места» для дачников и грибников на рынках.

По словам эксперта, при сборе грибов в промышленных масштабах необходимо соблюдать правила конкретного лесного участка и не допускать истощения запасов лесных ресурсов.