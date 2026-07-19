Несколько остановок исключат из маршрутов автобусов № 1, 14 и 17 из-за дорожных работ в Пскове

14:15, 19 июля 2026, ПАИ

Несколько остановок исключат из маршрутов автобусов № 1, 14 и 17 из-за дорожных работ в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Завтра, 20 июля, с 8:00 и до завершения работа будет перекрыт участок улицы Вокзальной от Октябрьского проспекта до улицы Бастионной. На этом отрезке планируется укладка верхнего слоя асфальта.

В этот период изменится схема движения общественного автобусного сообщения. В частности, по маршруту автобуса №14 в направлении «Центр» исключаются остановки «Виадук» и «Речная». При этом в обратном направлении изменений не будет.

Также по маршруту автобусов №1, 17 в направлении «Вокзал» будет исключена остановка «Гагарина». В обратном направлении изменений нет.

Водителей просят использовать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.