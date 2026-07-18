Псковские полицейские рассказали о киберпреступлениях представителям «Университета третьего возраста»

20:57, 18 июля 2026, ПАИ

Полицейские провели профилактическую встречу с представителями «Университета третьего возраста». Её темой стали преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и их предотвращение, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудник полиции разъяснила слушателям программы университета, что схемы обмана злоумышленниками постоянно модернизируются, и преступники идут на новые ухищрения.

Чаще всего пожилые люди сталкиваются с мошенниками при телефонном разговоре, когда последние представляются сотрудниками службы безопасности банка, полицейскими или говорят от имени «детей», которые якобы попали в беду и им срочно необходима материальная помощь.

Спикер рассказала, что преступники используют технологию подменных номеров, а также психологические приёмы общения, поэтому очень важно вовремя повесить трубку и не дать мошенникам ввести себя в заблуждение.

В завершении мероприятия участники поделились своими историями общения с мошенниками и задали гостье из полиции интересующие вопросы.