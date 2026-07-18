День города отпраздновали в Себеже

22:21, 18 июля 2026, ПАИ

Праздник, посвящённый Дню города и 82-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, прошёл в Себеже. Об этом пишет газета «Призыв».

На мероприятии присутствовали жители и гости города, официальные делегации из Белоруссии и Псковского района, представители трудовых коллективов, учащиеся и общественники.

С приветственным словом к собравшимся обратился исполняющий полномочия главы Себежского муниципального округа Сергей Москалёв.

Также выступил депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Кроме того, министр образования Псковской области Александр Сорокин зачитал приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова и поздравил себежан с праздником.

С поздравлениями также выступили делегации из Россонского, Миорского и Бешенковичского районов Белоруссии.

За вклад в развитие города, патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти грамотами и благодарностями администрации округа наградили организации, предпринимателей, трудовые коллективы и активных жителей.

Выпускникам, с отличием окончившим школу, вручили золотые и серебряные медали. Семейные пары получили награды к 50-летию совместной жизни.

Завершилась торжественная часть концертной программой «Влюблённые в Себеж» от семьи из Воронежа.