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Общество

Повышенный уровень железа обнаружен в питьевой воде из 15 районов Псковской области

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области провели лабораторные исследования в рамках социально-гигиенического мониторинга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ

В первом полугодии мониторинг качества питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения охватил 116 населённых пунктов в 26 муниципальных образованиях.

Всего было выполнено 1883 исследования, в том числе по микробиологическим показателям 751, из них неудовлетворительных – 53 (7,06%); по санитарно-химическим – 1106, из них неудовлетворительных – 146 (13,2%); по радиологическим – десять, из них неудовлетворительных – четыре; проведено 16 токсикологических исследований, все результаты соответствуют санитарным требованиям.

Наибольший вклад в количество неудовлетворительных исследований вносит показатель «железо». Повышенные концентрации железа характерны для питьевой воды в Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Куньинском, Локнянском, Невельском, Островском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Себежском, Стругокрасненском районах.

Высокий уровень общей жесткости зарегистрировали в Куньинском, Локнянском, Порховском и Псковском районах.

По показателю «перманганатная окисляемость» среднеобластной показатель превышен в Великолукском, Куньинском и Новосокольническом районах.

Превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям зарегистрировано в Великолукском, Гдовском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Островском, Псковском, Печорском, Себежском и Стругокрасненском районах.

Мониторинг качества почвы проводился в 23 муниципальных образованиях в 28 точках. Результаты проведенных исследований на микробиологические показатели, паразитологические, радиологические и химические показатели безопасности соответствуют санитарным требованиям.

Кроме того, на территории области проводились систематические измерения радиационного фона. Все результаты соответствуют санитарным требованиям.

Мониторинг электромагнитного поля в пяти точках Пскова показал соответствие санитарным требованиям.

Исследования шумового воздействия в двух муниципальных образованиях (три мониторинговые точки) не зафиксировали превышений.

В Пскове и Великих Луках атмосферный воздух проверили в девяти точках – все результаты в норме.

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