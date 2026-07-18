День города отмечают в Острове

20:20, 18 июля 2026, ПАИ

День города отмечают в Острове сегодня, 18 июля, пишет газета «Островские вести».

Тематические мероприятия проходили в течение всего дня, начавшись с памятного митинга у памятника 146-й стрелковой дивизии.

Затем программа продолжилась на городском стадионе, где развернулись творческие выставки, спортивные игры и фестивали.

Одним из самых ярких событий стал «Парад детских колясок», объединивший 12 семей района, создавших своими руками настоящие шедевры. Так, в рамках номинаций «Чудеса природы» и «Коляска-сказка» к зрителям выехала карета Алисы из Страны чудес, пиратское судно с будущим капитаном внутри, Летучий корабль с красной девицей и другие творения авторов.

В следующей номинации на сцену поднялись юные островички с колясками для кукол, где тоже можно было увидеть от розового замка на колёсах до избушки Бабки Ёжки.

В рамках гастрономического фестиваля «Ах, окрошка» гости оценили десятки вкусных блюд по разным рецептам. Съедобные шедевры представили десять команд, которые угощали присутствующих окрошкой и другими блюдами.