Полиция набирает сотрудников на службу в Великих Луках

21:54, 18 июля 2026, ПАИ

Набор на службу в органы внутренних дел объявил ОМВД России по городу Великие Луки. Открыты вакансии на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У соискателей должно быть образование не ниже среднего, состояние здоровья, позволяющее проходить службу в ОВД, а также отсутствие судимости.

Кроме того, возраст соискателей не должен превышать 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава и 55 лет для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава.

Сотрудникам предоставляют ежегодный оплачиваемый отпуск (40 календарных дней) и дополнительный отпуск. Предусмотрены путёвки в санатории и дома отдыха системы МВД России, возможность бесплатного получения юридического образования по заочной форме. При выслуге 20 лет назначается пенсия, при этом в стаж засчитывается служба в Вооружённых силах РФ и обучение на дневных отделениях учебных заведений.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская, 14, кабинет № 322. Телефон отдела кадров – (8 811-53) 3-02-41.