В Роспотребнадзоре опровергли появление наноклещей

22:57, 18 июля 2026, ПАИ

Появление наноклещей опровергли в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В ведомстве отметили, что термин «наноклещи», который распространяется в СМИ, является некорректным. В частности, речь идёт не о новом виде, а о нимфах – молодых особях иксодовых клещей.

«Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер (около 1–2 мм) позволяет им долго оставаться незамеченными на теле, при этом они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Также псковичам напомнили о необходимости соблюдения мер профилактики. В частности, следует избегать высокой травы и густого кустарника в лесопарковых зонах, передвигаться исключительно по оборудованным тропам. Использовать нужно только закрытую одежду светлых тонов (для облегчения визуального обнаружения паразита). Брюки должны быть заправлены в носки или обувь.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют применять акарицидные и репеллентные средства и проводить само- и взаимоосмотры, а также проверять домашних животных сразу по возвращении из зон возможного обитания клещей.