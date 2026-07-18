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Общество

Читатели библиотеки «Родник» совершили краеведческую прогулку по Запсковью

Сотрудники библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева провели краеведческую прогулку и вместе с юными читателями посетили достопримечательности ближнего Запсковья. Об этом ПАИ сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: централизованная библиотечная система Пскова

Путешествие началось с осмотра пятого кольца стены окольного города, возле которой детям рассказали, какие легенды связаны с псковской крепостью, почему некоторые до сих пор надеются найти под ней клады и даже библиотеку Ивана Грозного и что такое «слухи».

После этого участники похода отправились к Образской церкви с Жабьей лавицы, про которую тоже сохранилось немало интересных преданий. Например, о том, как один из псковских купцов привёз из дальних странствий крокодилов и выпустил их как раз в болото вокруг этой церкви, чтобы все псковичи могли посмотреть на заморскую диковинку. Вот только к началу заморозков все его крокодилы умерли, рассказали организаторы прогулки.

Кроме того, легенды Гремячей башни напомнили детям литературные произведения: «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина и повесть «Вий» Н. В. Гоголя. Возле храма Космы и Дамиана с Гремячей Горы путешественники устроили небольшой привал, а также узнали, что во время немецко-фашистской оккупации гитлеровцы устроили в этом храме конюшню, из-за чего древняя церковь сильно пострадала.

Последним пунктом программы традиционной летней краеведческой прогулки читателей библиотеки «Родник» стало здание хлебопекарни Енисейского полка на берегу реки Псковы.

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