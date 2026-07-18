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Общество

Можно ли приходить на работу с питомцами, объяснил юрист

Можно ли приносить домашних животных на работу, объяснил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По словам юриста, прямого запрета или разрешения на этот счёт в российском законодательстве нет, но вопрос нахождения животных в офисе регулируется внутренними документами работодателя, которые сотрудник обязан соблюдать.

При этом есть важные исключения, добавил он. «В определённых сферах деятельности вступают в силу обязательные санитарно-эпидемиологические нормы. Если компания работает, например, в области общественного питания, производства или оборота пищевых продуктов, присутствие на рабочих местах посторонних лиц и животных исключено напрямую требованиями СанПиН», – разъяснил Александр Южалин.

Даже если для отрасли нет жёстких санитарных запретов, работодатель всё равно имеет полное право ввести свой внутренний запрет на пребывание питомцев на территории организации.

«Игнорирование данного пункта будет расцениваться как дисциплинарное нарушение, за которым может последовать выговор или другое взыскание», – отметил юрист.

Если руководство компании лояльно относится к домашним животным и специально не оговаривало запрет во внутренних документах, то штрафных санкций к сотруднику применять не будут. В этой ситуации решение остаётся за работодателем – и если оно положительное, то можно приводить питомца на работу.

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