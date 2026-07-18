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Общество

Кому увеличат пенсии в августе, рассказали в Госдуме

Каким категориям граждан повысят пенсии в августе, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По её словам, помимо перерасчёта работающим пенсионерам и получателям накопительной пенсии, в августе выплаты вырастут у тех, кто получил право на надбавку: кто отметил 80-летие или получил первую группу инвалидности, а также у лётчиков, шахтёров и пенсионеров с иждивенцами.

Пенсионерам, которые в июле отметили 80-летие, фиксированную выплату к страховой пенсии по старости увеличат вдвое. Также к ней назначат надбавку на уход. При этом повышение не касается получателей социальных пенсий и пенсий по потере кормильца. Если пенсионер уже получает двойную фиксированную выплату из-за инвалидности первой группы, после 80-летия её второй раз не увеличат, пояснила депутат.

Кроме того, аналогичный перерасчёт ждёт и тех, кому в июле установили первую группу инвалидности. Им также вдвое повысят фиксированную выплату и добавят надбавку на уход.

«С 1 августа также скорректируют профессиональные доплаты бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Такие выплаты пересчитывают каждые три месяца с учётом поступивших страховых взносов. Единой суммы прибавки нет, она зависит от стажа, прежнего заработка и профессии», – рассказала Екатерина Стенякина.

Пенсия также вырастет у тех, у кого на содержании появился нетрудоспособный член семьи – несовершеннолетний ребёнок, студент-очник до 23 лет или ребёнок с инвалидностью.

Выплаты будут увеличены автоматически, подача заявлений не требуется.

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