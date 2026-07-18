Почему людям интересны офисные интриги, объяснил нейробиолог

22:39, 18 июля 2026, ПАИ

Почему людям интересны офисные интриги, рассказала профессор университета Осаки Тамами Накано. Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, человеческий мозг детально фиксирует, кто с кем конфликтует и дружит в офисе или на учёбе, и выстраивает специальную «социальную карту» для выбора правильной тактики поведения.

«Наш мозг не просто запоминает людей по отдельности, а, по-видимому, размещает их в голове на основе «смысла отношений»: кто с кем и в каких отношениях находится», – пояснила нейробиолог.

Это помогает человеку ориентироваться в сложной социальной среде – на работе, в школе или в семье. Чтобы просчитать тактику поведения, важно понимать уровень близости между коллегами, скрытые конфликты и статус каждого человека, отметила Тамами Накано.

Она добавила, что если человек не понимает, между кем существуют напряжённые отношения на работе или в школе, то он может оказаться втянутым в проблему из-за неосторожного высказывания или действия.

«Для социальных решений важно представлять в мозге не только информацию об отдельных людях, но и всю систему отношений между несколькими людьми», – добавила эксперт.