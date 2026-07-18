Почему людям интересны офисные интриги, объяснил нейробиолог
Почему людям интересны офисные интриги, рассказала профессор университета Осаки Тамами Накано. Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, человеческий мозг детально фиксирует, кто с кем конфликтует и дружит в офисе или на учёбе, и выстраивает специальную «социальную карту» для выбора правильной тактики поведения.
«Наш мозг не просто запоминает людей по отдельности, а, по-видимому, размещает их в голове на основе «смысла отношений»: кто с кем и в каких отношениях находится», – пояснила нейробиолог.
Это помогает человеку ориентироваться в сложной социальной среде – на работе, в школе или в семье. Чтобы просчитать тактику поведения, важно понимать уровень близости между коллегами, скрытые конфликты и статус каждого человека, отметила Тамами Накано.
Она добавила, что если человек не понимает, между кем существуют напряжённые отношения на работе или в школе, то он может оказаться втянутым в проблему из-за неосторожного высказывания или действия.
«Для социальных решений важно представлять в мозге не только информацию об отдельных людях, но и всю систему отношений между несколькими людьми», – добавила эксперт.